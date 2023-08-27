التموين: طرح الذهب ومضبوطات الجمارك بالبورصة السلعية خلال سبتمبر

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية، عن انتهاء الوزارة من المفاوضات الجارية مع الجهات المعنية؛ بشأن طرح الذهب في البورصة المصرية للسلع، قائلا: «سبتمبر المقبل؛ يبدأ طرح الذهب سواء سبائك أو جنيهات عبر البورصة، وليس من بينها المشغولات».

وكشف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، عن توجيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين؛ بإعادة طرح مضبوطات مصلحة الجمارك من «الذهب- الفضة- المعادن النفيسة- المشغولات» على البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات.

وأشار إلى تولي مصلحة الدمغة الموازين إجراء مزادات مضبوطات الجمارك في الوقت الحالي، مضيفا أن طرح الذهب بالبورصة من شأنه إعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلي لتتواكب مع الأسعار العالمية، لافتا إلى تخطي السعر المحلى نظيره العالمي 1200 جنيه بالجرام الواحد في وقت سابق.

كما أعلن عن بلوغ إجمالي قيمة واردات الذهب من الخارج المعفاة من أحكام الضريبة والرسوم الجمركية مدة 6 أشهر مع المصريين العائدين من الخارج؛ 600 كيلو جرام منذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في مايو الماضي، مشيرا إلى دراسة الوزارة بحث تمديد المدة السابقة.

ولفت إلى عقد التموين أكثر من 50 جلسة مع تجار الذهب للتوصل إلى صيغة عادلة حول طرح الذهب بالبورصة، مشيرا إلى دراسة طرح منتجات الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات والحديد كذلك.

وأكد أن البورصة المصرية للسلع سوف تمثل إضافة كبرى في عمليات التبادل التجاري لدول مجموعة البريكس، من خلال ربط البورصات السلعية لدول التحالف بعضها البعض وإجراء تداول المشترك.