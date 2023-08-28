كلوب يدخل تاريخ البريميرليج من بوابة نيوكاسل

دخل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تاريخ البريمييرليج، بعد انتصار فريقه الدرامي على نيوكاسل، مساء الأحد، في الجولة الثالثة من البطولة.

وقلب ليفربول بـ10 لاعبين تأخره بهدف إلى انتصار في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه نيوكاسل (2-1)، على ملعب سانت جيمس بارك.

وبحسب أرقام "سكواكا"، أصبح يورجن كلوب أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحقق 11 انتصارًا متتاليًا في مباريات البريميرليج أمام مدرب آخر (إيدي هاو).

كما واصل ليفربول تكريس العقدة أمام نيوكاسل، حيث لم يخسر أمامه منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2015 (14 مباراة).

من جانبها ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول نجح في قلب الطاولة بـ10 لاعبين على خصمه في البريميرليج لأول مرة منذ مارس/آذار 2016، عندما تغلب على كريستال بالاس (2-1)، وحينها سجّل كريستيان بينتيكي هدف الفوز في الدقيقة 96 بعد طرد جيمس ميلنر.