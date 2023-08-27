رئيس وزراء باكستان المؤقت يؤكد حل جميع قضايا بلوشستان

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أكد رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار، اليوم الأحد، حل جميع القضايا في إقليم بلوشستان، وقال إن تقدم باكستان وتنميتها مرتبطان بتنمية الإقليم.

وكان رئيس الوزراء يتحدث إلى وفد من وجهاء الإقليم الذين زاروه لتهنئته على توليه منصبه، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وقال الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، في بيان صحفي، إن الوفد أعرب عن أطيب التمنيات لأنور الحق.

وحضر الاجتماع، حاكم بلوشستان عبد الولي كاكار، ورئيس الوزراء المؤقت علي مردان دومكي.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تتخذ خطوات على أساس الأولوية لتعزيز الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية والزراعية وتوفير فرص العمل في الإقليم.

وأكد رئيس الوزراء، توفير فرص عمل متساوية لشباب بلوشستان.

وأضاف أنه من أجل تقدم البلاد، ستعمل الحكومة المؤقتة على زيادة دور إقليم بلوشستان من خلال توفير البنية التحتية والكهرباء والمياه وجميع الموارد المتاحة الأخرى.