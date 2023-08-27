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عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة رجل ستيني مهشم الرأس، بمنطقة مصر الجديدة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

كان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالعثور على جثة مسن مهشم الرأس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة ناجي عبد الفتاح، 62 سنة، مصاب بتهشم بالرأس إثر التعدي عليه بآلة حادة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وشكل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني لمعرفة دوافعه حول جريمته.