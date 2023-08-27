تسرب نفطي من خط أنابيب عند ساحل إيران الجنوبي

وقع تسرب نفطي من خط أنابيب يربط جزيرة خرج الإيرانية بميناء جناوة على البر الرئيسي لإيران، اليوم الأحد، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «تسنيم» للأنباء، دون تحديد حجم التسرب.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشار مسئول من ولاية بوشهر، إلى إرسال فرق الغواصين؛ لمنع تسرب النفط من خطوط الأنابيب في قاع البحر.



ولفت المسئول الإيراني، إلى أن السلطات دفعت بسفينتين إلى سواحل خرج وجناوة؛ للمساعدة في أعمال التطهير.



وتقع جزيرة خرج على بعد 25 كيلومتراً قبالة ساحل الخليج، وبها محطة يُشحن من خلالها جزء كبير من صادرات إيران من النفط.