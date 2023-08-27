 تسرب نفطي من خط أنابيب عند ساحل إيران الجنوبي - بوابة الشروق
الأحد 27 أغسطس 2023 5:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

تسرب نفطي من خط أنابيب عند ساحل إيران الجنوبي

وكالات
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 5:12 م
وقع تسرب نفطي من خط أنابيب يربط جزيرة خرج الإيرانية بميناء جناوة على البر الرئيسي لإيران، اليوم الأحد، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «تسنيم» للأنباء، دون تحديد حجم التسرب.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشار مسئول من ولاية بوشهر، إلى إرسال فرق الغواصين؛ لمنع تسرب النفط من خطوط الأنابيب في قاع البحر.

ولفت المسئول الإيراني، إلى أن السلطات دفعت بسفينتين إلى سواحل خرج وجناوة؛ للمساعدة في أعمال التطهير.

وتقع جزيرة خرج على بعد 25 كيلومتراً قبالة ساحل الخليج، وبها محطة يُشحن من خلالها جزء كبير من صادرات إيران من النفط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك