كوريا الشمالية تسمح لمواطنيها في الخارج بالعودة بعد تخفيف قيود كوفيد-19

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وافقت كوريا الشمالية رسميا على دخول مواطنيها في الخارج وسط إشارات على تخفيف قيود كوفيد-19، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فإن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ في كوريا الشمالية أعلن أنه "تم السماح للمواطنين الكوريين الشماليين في الخارج بالعودة إلى ديارهم".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ في كوريا الشمالية قرر "تعديل درجة مكافحة الوباء في إشارة إلى تخفيف الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المقر أن أولئك الذين عادوا إلى الوطن سيتم وضعهم تحت "المراقبة الطبية المناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استأنفت كوريا الشمالية تسيير الرحلات الجوية التجارية مع الصين وروسيا الأسبوع الماضي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.