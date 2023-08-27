الصين تخفض الضرائب على تداول الأسهم لأول مرة منذ 15 عاما

خفضت الصين رسوم ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم لأول مرة منذ عام 2008، في محاولة كبيرة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم بمقدار النصف اعتبارا من 28 أغسطس الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتضج مقصورات التداول بتوقع تخفيض ضريبة الدمغة منذ أن أصدرت بكين تعهدا نادرا في الشهر الماضي "بإنعاش أسواق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين".

ومن المحتمل أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 6ر9 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.

وسيلقى التخفيض ترحيبا من شركات الوساطة الصينية وصناديق التحوط الكمي التي تستخدم استراتيجيات التداول المتتابع.

وتحاول السلطات جذب المستثمرين الذين تدهورت أصولهم في البلاد مع تزايد المؤشرات المثيرة للقلق في الاقتصاد.

وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع في الأسهم الصينية لمدة 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء الماضي، وهي أطول فترة على الإطلاق.