لندن: مرتكبو أبشع جرائم القتل سيواجهون عقوبة السجن مدى الحياة

من المقرر أن يواجه الجناة الذين يرتكبون أبشع جرائم القتل في المملكة المتحدة، عقوبة السجن مدى الحياة بدون أن يكون لديهم أي فرصة للإفراج عنهم، بموجب الخطط الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد، بأن حكومة المملكة المتحدة تهدف إلى تغيير القانون حتى يُطلب من القضاة فرض أحكام بالسجن مدى الحياة على القتلة الأبشع، إلا في ظل ظروف محدودة للغاية.

جدير بالذكر أن الأحكام القضائية بالسجن مدى الحياة، هي أشد أنواع العقوبات المتاحة بموجب نظام العدالة الجنائية في البلاد.

كما سيؤدي تغيير القانون لأول مرة إلى جعل هذه العقوبة، هي العقوبة المفترضة لأي جريمة قتل ذات دوافع جنسية.