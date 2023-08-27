تعديل مفاجئ في لجنة الزمالك والبناني مديراً تنفيذيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين الدكتور عماد البناني مديراً تنفيذيا لنادي الزمالك، بدلاً من اللواء حسن موسى، الذين كان قد تم تكليفه بمهام المدير التنفيذي، فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن مديراً مالياً، وأيمن عبدالمنعم أبو سريع مديراً للنشاط الرياضي.

القرار جاء بعد أيام قليلة من تعيين اللجنة التي بدأت مهام عملها منذ نحو أسبوع، وبدأت بالفعل في تولي العديد من الملفات الهامة داخل النادي.

شمل القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة أيضاً، تعيين الدكتور أحمد عبدالوكيل عبدالحكم، مديراً لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وبعض القرارات التنظيمية الأخرى