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فرمان من الزمالك بشأن تقسيط غرامة كهربا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 4:40 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 4:40 ص

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف اللجنة الثلاثية، التي تدير نادي الزمالك من أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال فاروق عبر برنامجه «البريمو» على قناة «TeN»: «اللجنة الثلاثية للزمالك لم تصدر أي قرار بشأن غرامة كهربا، كما أنها تسعى إلى الحصول على مستحقات النادي كاملة، ولا تفكر نهائيًا في تقسيط الغرامة».

وأضاف: «اللجنة الثلاثية تسعى إلى توفير السيولة المالية لدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بجانب حل أزمة القيد وتجديد عقود لاعبي الفرق المختلفة، وغرامة»كهربا«ستساهم في حل بعض الأزمات التي تواجها اللجنة».


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