فرمان من الزمالك بشأن تقسيط غرامة كهربا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف اللجنة الثلاثية، التي تدير نادي الزمالك من أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال فاروق عبر برنامجه «البريمو» على قناة «TeN»: «اللجنة الثلاثية للزمالك لم تصدر أي قرار بشأن غرامة كهربا، كما أنها تسعى إلى الحصول على مستحقات النادي كاملة، ولا تفكر نهائيًا في تقسيط الغرامة».

وأضاف: «اللجنة الثلاثية تسعى إلى توفير السيولة المالية لدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بجانب حل أزمة القيد وتجديد عقود لاعبي الفرق المختلفة، وغرامة»كهربا«ستساهم في حل بعض الأزمات التي تواجها اللجنة».