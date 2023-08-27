• المؤشر الرئيسى يسجل مستوى تاريخيا ويكسر حاجز 18400 نقطة

• الشيخ: الوقت الحالى يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات أمس، أول جلسات الأسبوع ليصعد مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.7% ليسجل 18516.59 نقطة، مدعوما بحالة التفاؤل للمستثمرين فى السوق، ويصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى تاريخى ليكسر حاجز 18400 نقطة خلال تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر «إيجى إكس 100» بنسبة 1.13% ليسجل 5505.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجى أكس 70» بنسبة 1.05% ليسجل 3741.03 نقطة.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة يونفسير لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت قفزة تاريخية خلال جلسة تداول اليوم، فسجل المؤشر الرئيسى نقطة جديدة وكسر مستوى 18400 نقطة، نتيجة لحالة التفاؤل لدى المستثمرين.

وأرجع عطا، ارتفاعات السوق إلى عدة عوامل منها تحقيق نتائج الأعمال النصفية لكثير من الشركات القيادية بالبورصة معدلات نمو إيجابية، ما ساعد الأسهم على التحرك الإيجابى منذ جلسات الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى انضمام مصر لتكتل «بريكس» وهو ما شكّل حالة من التفاؤل للمستثمرين، وأخيرا قرار تعيين رئيس جديد للبورصة وهو ما من شأنه أن يعطى حالة تفاؤل للسوق بوجود إدارة جديدة.

وأضاف عطا، أن أحجام التداول خلال جلسة أمس جاءت إيجابية للغاية وحتى منتصف الجلسة بلغت قيم التداول 1.300 مليار جنيه، متوقعا ان تتخذ السوق الاتجاه الصاعد ويصل المؤشر الرئيسى إلى مستويات 18.700 نقطة.

وأوضح أن المؤشر السبعينى أيضا سجل نقطة تاريخية جديدة عند ٣٧٥٥ نقطة، وهو أمر إيجابى، وذلك نتيجة لأن حالة التفاؤل لدى المؤسسات المصرية والعربية، تعطى ثقة للمستثمرين الأفراد وهم عصب المؤشر السبعينى.

من جانبها قالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن البورصة تشهد مستوى مقاومة هاما سواء على المؤشر الرئيسى أو على غالبية الأسهم القيادية، مضيفة أن اختراق السوق مستوى 18250 نقطة، جاء مدعوما بحركة إيجابية على الأسهم القيادية، متوقعة استكمال اتجاهها الصاعد لتقترب من مستويات 18800 و19 ألف نقطة، وقد تصل لمستوى 20 ألف نقطة على المدى الطويل.

وأوضحت مصطفى، أنه مع تغير رئيس البورصة هناك حالة تفاؤل، وترقب للأداء الجديد للسوق، لافتة إلى أنه يوجد عدة ملفات مازالت مفتوحة فى انتظار قرارات من رئيس البورصة الجديد، مثل تفعيل البورصة السلعية، ومشاركة السوق بشكل أكبر فى الأحداث الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

صدر مساء الخميس الماضى قرار بتعيين أحمد الشيح رئيسا جديدا للبورصة المصرية لمدة عام.

وبحسب بيان صدر أمس، قال أحمد الشيخ رئيس البورصة الجديد، إنه تعزيزا لجانب العرض سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع.

وأضاف الشيخ، فى لقاء مع العاملين فى أول أيام عمله، «أما من ناحية الطلب فسيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار فى البورصة المصرية مع العمل فى ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة أن الوقت الحالى يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارى».

كما أكد الشيخ اهتمامه بالملفات التى كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالى وفى ضوء التحول الذى يشهده العالم على الصعيد التكنولوجى والرقمى، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.