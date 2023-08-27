الشرطة الهندية تحقق مع معلمة أمرت تلاميذها بصفع زميلهم المسلم

تحقق الشرطة الهندية في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت تظهر فيه معلمة في مدرسة ابتدائية وهي تطلب من تلاميذها أن يصفعوا زميلا مسلما.

وصور الصبي وهو يبكي أثناء تعرضه للضرب، بزعم أنه أخطأ في جدول الضرب.

ووقع الحادث الخميس في مدرسة خاصة بولاية أوتار براديش الواقعة شمال البلاد.

وسُمع صوت المعلمة وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي وهو يبكي: "لماذا تضربونه هذه الضربة الخفيفة؟ اضربوه بشدة".

وأضافت: "ابدأوا بضربه على خصره... وجهه يتحول إلى اللون الأحمر، اضربوه على خصره بدلا من ذلك".

وقال مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات إنه تم التحقق من اللقطات.

وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة".

وقال القاضي في بيان منفصل بالفيديو إن والد الضحية رفع دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناجار حيث وقع الحادث.

وأثارت الصور غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. وألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم في إثارة التعصب الديني في جميع أنحاء الهند.

وكتب غاندي على X المعروف سابقًا باسم تويتر: "زرع سم التمييز في عقول الأطفال الأبرياء، وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية".

وأضاف: "لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله المعلم للبلاد. هذا هو نفس الكيروسين الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل ركن من أركان الهند".

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

ويحكم حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش منذ عام 2017 عندما عين رئيس الوزراء يوغي أديتياناث، وهو راهب هندوسي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل لمودي.

وخلال فترة ولايته، شن اجموع من الهندوس موجة من الهجمات على خلفية ما يعرف بحماية البقر - وهو حيوان مقدس لدى العديد من الهندوس - وارتكبوا جرائم كراهية أخرى زرعت الخوف بين السكان المسلمين في الولاية.