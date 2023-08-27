مساعد وزير التموين: المواطن المصري يستحق الأوسكار لتكيفه مع الأوضاع الاقتصادية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن المواطن المصري اعتاد مجابهة التحديات والتأقلم مع الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تواجه الدولة على مر العصور بداية من حرب 1948 مرورا بـ 67 إلى انتصار أكتوبر 1973.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت،: «المواطن المصري قادر على التكيف مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية، المفروض يأخذ أوسكار التأقلم على الظروف والتحديات الاقتصادية، ويستحق شهادة تقدير على تكيفه وقدرته على التوافق مع التحديات الاقتصادية» حسب تعبيراته.

وأشار إلى معاناة المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة بدءا من أزمة جائحة كورونا إلى الحرب العسكرية الروسية-الأوكرانية، والتي أثرت على ارتفاع مستوى التضخم وتخفيض قيمة العملة المحلية.

ونوه إلى قدرة الدولة على الوفاء بمتطلبات المواطن في ظل احتدام أزمة جائحة كورونا وتفشي الوباء، قائلا: «لم يحدث أي قصور بشأن نقص السلع على غرار ما حدث في دول متقدمة وندرة المنتجات وفرض كوتة للشراء على كميات الأفراد داخل الماركت، على العكس جميع المصانع كانت تعمل 3 ورديات في ظل تفاقم انتشار الوباء لمنع نقص السلع».

وعلى صعيد آخر يتعلق بسياسة الوزارة؛ بشأن تبني إنشاء منظومة المخازن والمستودعات الاستراتيجية، قال إن الهدف من إقامتها يكمن في الحفاظ على جودة السلع التموينية إلى جانب زيادة الاحتياطي السلعي من المقررات التموينية، موضحا أن المشروع يجري بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن المستودع الواحد يقع على مساحة 10 أفدنة بإجمالي 42 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تفوق 2 مليار جنيه للمخزن الواحد، مشيرا إلى استهداف الوزارة إقامة 7 مستودعات بإجمالي تكلفة 14 مليار جنيه من استثمارات القطاع الخاص، منوها إلى تولي الأخيرة مسئولية الإدارة والتشغيل في مقابل إيجار الوزارة المستودعات شهريا.

وأوضح أن إجمالي قيمة المقررات السنوية الموجهة إلى 64 مليون مواطن؛ تقدر بـ 50 مليار جنيه، مشيرا إلى مواجهة الوزارة هدرا يقدر بحوالي 15 % سنويا بسبب افتقاد أماكن تخزين آمنة.