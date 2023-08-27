أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتور محمد الجسار انطلاق الدورة الـ15 لمهرجان صيفي ثقافي يوم الثالث سبتمبر القادم، بعد غياب عن المشهد الثقافي لمدة ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا(كوفيد19).

وتستمر فعاليات المهرجان ، الذي يقام تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن بداح المطيري، حتى 17 من الشهر المقبل.

وأوضح الجسار، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الأحد، أن هذه الدورة ستشهد احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أنشئ بمرسوم أميري بتاريخ 17 يوليو 1973.

ووفق الجسار، سيتم في الليلة الافتتاحية للمهرجان تكريم سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد، كما تتضمن بقية فعاليات صيفي ثقافي أمسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وأمسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية وأثرية ستقام في مكتبة الكويت الوطنية ومتحف الكويت الوطني ومجمع الافنيوز.

ويقدم المهرجان للجمهور عددا من الورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية والتي تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام و مؤسسات ثقافية من القطاعات الأهلية وبإشراف أساتذة متخصصين.