مركز السينما العربية يناقش العصر الذهبي للمواهب بمهرجان فينيسيا

ينظم مركز السينما العربية ضمن فعاليات الدورة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حلقتي نقاش وجلسة تواصل، بالتعاون مع جسر فينيسيا للإنتاج، وهو منصة تستضيف خبراء ومحترفي صناعة السينما من أنحاء العالم من خلال العروض واللقاءات والندوات.

تقام حلقة النقاش الأولى تحت عنوان رحلة مدهشة بين مفوضيات رعاية السينما ويشارك فيها كل من خبراء صناعة السينما واين بورج مدير نيوم، ومهند البكري المدير التنفيذي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، آري بوهرر ممثل المفوضية الوطنية للسينما بأستراليا، وجين مور الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيرتيجو فيلم، وتدير حلقة النقاش الإعلامية ريا أبي راشد.

وتقام حلقة النقاش الثانية تحت عنوان "العصر الذهبي للمواهب العربية إقليميًأ ودوليًا" ويشارك فيها كل من واين بورج والمنتجة درة بوشوشة، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، ورؤى المدني مديرة التطوير بفيلم العلا.

يدير الحلقة المحلل السينمائى علاء كركوتي.

وبالإضافة إلى حلقتي النقاش ينظم مركز السينما العربية جلسة Middle East Networking يوم 2 سبتمبر، ويشارك فيها عدد من أهم الفاعلين في صناعة السينما في الشرق الأوسط، كما يشارك المركز في استضافة حفل استقبال جسر فينيسيا للإنتاج، والمقرر إقامته يوم 3 سبتمبر المقبل.

قال باسكال ديوت، رئيس جسر فينيسيا للإنتاج: "أنا سعيد بشكل خاص بالتعاون مع مركز السينما العربية في تنظيم جلسة خاصة بالشرق الأوسط ستتضمن حلقتين وجلسة تواصل.

تأخذ الحلقة الأولى جمهور السينما والصناعات السمعية والبصرية في "رحلة مذهلة بين لجان الأفلام" يليها حلقة "العصر الذهبي للمواهب العربية إقليميًا ودوليًا" وإنني أتطلع إلى الترحيب بكم جميعا في فينيسيا".

من جانبهما، علق علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية "سعداء بالتعاون مع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للسنة التاسعة على التوالي. دائمًا ما نركز على السينما العربية في المهرجانات الدولية وذلك من خلال الحلقات النقاشية أو المناقشات التي تتناول أهم القضايا والتحديات التي تواجهها صناعة السينما العربية".