محافظ أسيوط يكرم أوائل الشهادات في احتفالية لحزب حماة الوطن

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، احتفالية أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، لتكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية والتربية الخاصة، وذلك ضمن أنشطة الحزب.

تحت رعاية ودعم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أركان حرب أحمد العوضي، نائب رئيس الحزب، حضر الاحتفالية الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، وضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وعلى حماد وأميرة زيدان، الأمناء المساعدين للحزب، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا، أمين مساعد بيت العائلة المصرية بأسيوط، ومستشارو الحزب وأمناء الأمانات وأعضاء هيئة المكتب بالحزب، بالإضافة إلى الطلاب المكرمين وأولياء الأمور.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة للقرآن الكريم من الشيخ هارون عبدالخالق، ثم تتابعت فقرات الحفل والتي شملت الإنشاد الديني للطالبة شهد بدوي، والأغاني الوطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، تلتها كلمة أمين عام حزب حماة الوطن بالمحافظة، التي شكر فيها الطلاب الأوائل وأولياء الأمور على حرصهم على تميز أبنائهم، كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط على اهتمامه بالعملية التعليمية ودعمه للمشروعات التنموية بالمحافظة.

من جانبه، وجه محافظ أسيوط في كلمته الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا جهداً كبيراً ليحقق أبناؤهم هذا التميز، كما شكر الأساتذة والمعلمين الذين ساهموا في رفع اسم أسيوط على مستوى الجمهورية، معبراً عن سعادته بتواجده بين أبنائه الأوائل.

وأكد أن تكريمهم واجب علينا جميعاً، فهم أمل ومستقبل مصر، وسيساهمون في بناء وتنمية الدولة المصرية ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعملية التعليمية ودعمها لتخريج جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. كما أكد على أهمية مشاركة الأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني في الأنشطة المجتمعية ودعم المبادرات التنموية، مشدداً على حرصه الدائم على تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتنسيق الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ أسيوط وأمين عام الحزب بالمحافظة بتكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية والتربية الخاصة، حيث تم تسليمهم الدروع وشهادات التقدير تقديراً لتفوقهم وتميزهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.