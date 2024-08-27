المسرح الحديث يواصل عروض كازينو

تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "كازينو" بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع قصر العيني يوميا في التاسعة مساءً غدا الثلاثاء من كل أسبوع.

وتدور أحداث العرض داخل كازينو يتجمع فيه مجموعة من الأصدقاء وتتوالي الأحداث والتي تفحر العديد من المفاجآت.

"كازينو" كتابة وأشعار أيمن النمر، وإخراج عمرو حسان ، ويشارك في بطولته كلا من كريم الحسيني، ومجدي البحيري، ونوال سمير، وشادي أسعد، ونيچار محمد، ونسمه عادل، ومحمود البيطار، واحمد محسن، ومحمد دياب، وموسيقى وألحان حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي محمد الكاشف، واستعراضات حسن شحاته، وديكور محمد عبد الحميد، وأزياء مها عبد الرحمن، وإضاءة عز حلمي، ومكياچ أمل حسام، وفوتوغرافيا وتصميم دعاية، ومادة فيلمية خالد مهيب، ومخرجان مساعدان داليا الصاوي وعمر البدري، ومخرج منفذ احمد شحاتة.