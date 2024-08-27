 الإمارات تدين بشدة تصريح وزير إسرائيلي بإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدين بشدة تصريح وزير إسرائيلي بإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:58 ص

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة، تصريحات وزير إسرائيلي حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الثلاثاء، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت، بضرورة تَوْفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المُقدّسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القُدس وشؤون المسجد الأقصى.

وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن وكافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة.


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