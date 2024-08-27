الهند: تسمم 50 شخصا بعد تناولهم فطائر ونقلهم إلى المستشفيات

أفاد مسئولون، اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل نحو 50 شخص، بينهم نساء وأطفال إلى المستشفيات في مدينة ماثورا بولاية أتر برديش، التي تقع على مسافة نحو 145 كيلومترا جنوب شرق نيودلهي، بسبب الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناولهم فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا الهندية" عن المسؤولين القول إن الحادث وقع ليلة الاثنين /الثلاثاء خلال الاحتفالات بمهرجان جانماشتامي الهندوسي.

وقالت فتاة تدعى بريانكا، نقلت إلى المستشفى الحكومي، في مقطع مصور نقلته الوكالة،:" تناولنا فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء الليلة الماضية، وبعد ذلك بدأت أتقيأ وشعرت بحرقان في المعدة."

يشار إلى أن كريشنا جانماشتامي، المعروف أيضًا باسم جانماشتامي، هو مهرجان هندوسي كبير يحيي ذكرى ميلاد اللورد كريشنا، وهو يعد إله الرحمة والحماية والحب عند الهندوس، هو أحد الآلهة الأكثر عبادة والمحبوبة على نطاق واسع في الهندوسية.