الشرطة الأسترالية تعتقل 1600 شخص وتضبط مخدرات بقيمة 93 مليون دولار في عملية كبرى

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء أنها اعتقلت أكثر من 1600 شخص وضبطت مخدرات بقيمة 93 مليون دولار أسترالي (63 مليون دولار أمريكي) في إطار عملية استمرت أسبوعا استهدفت الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وتمت العملية المشتركة، التي سميت "عملية فيتريوس"، من 19 إلى 23 أغسطس. وكان الهدف منها الحد من توافر المخدرات غير المشروعة في أستراليا، وفقا لبيان مشترك من السلطات المحلية والاتحادية.

وتم اعتقال 1611 شخصا بتهم متعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء أستراليا. كما ضبطت السلطات ما يقرب من 1400 كيلوجرام من المخدرات وأكثر من 2500 نبتة قنب، بقيمة تقديرية إجمالية تصل إلى 93 مليون دولار.

ومن بين المخدرات المضبوطة كان هناك هيروين وميثامفيتامين وكوكايين وكيتامين.

وقال ديف كاوان من شرطة فيكتوريا: "تم ضبط مخدرات بقيمة تزيد عن 93 مليون دولار في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي فقط، وعلى الرغم من أن هذه نتيجة مذهلة، فإنها تسلط الضوء على الطلب الذي يبدو أنه غير محدود على المخدرات غير المشروعة في أستراليا."

وأضاف: "نحن في لحظة فارقة في هذه المعركة ضد المخدرات غير المشروعة، وفي نهاية المطاف، يجب علينا تحدي المواقف المتعلقة باستخدام المخدرات غير المشروعة في مجتمعنا."