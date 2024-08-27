ختام الملتقى العربي السادس حول إدارة الأصول المعرفية في ظل الذكاء الاصطناعي

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى العربي السادس لمديري المكتبات ومراكز المعلومات: "إدارة الأصول المعرفية في ظل الذكاء الاصطناعي"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام، في مدينة شرم الشيخ، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الملتقى سلط الضوء على مفاهيم إدارة الأصول المعرفية وتنظيمها في المؤسسات، ودور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أنشطة وخدمات المعلومات وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المعرفة الخاصة والتعرف على مفهوم الاستثمار في الأصول المعرفية، وتحسين أدائها والارتقاء بمنتجاتها وخدماتها، فضلًا عن وضع استراتيجيات ترتكز على المعرفة المعلوماتية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة عربيا.

وتناول الملتقى عدة محاور في هذا الصدد، من بينها آليات ومتطلبات الاستثمار في بنية المعلومات والمعرفة، وبناء مستودعات ومنصات المعرفة في المؤسسات، وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات، والتحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ التغييرات في استراتيجيات عمل مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات.

كما تطرق الملتقى للعلاقة بين إدارة الأصول المعرفية وكفاءة الأداء المؤسسي، وتوظيف إدارة الأصول المعرفية في تحقيق الرؤى الاستراتيجية للمؤسسات، بالإضافة إلى استعراض الأمثلة العربية والدولية الناجحة في إدارة الأصول المعرفية.