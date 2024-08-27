100 دراج يصلون لاهاي قادمين من بلجيكا في رحلة للتنديد بالعدوان على غزة

بعد انطلاقهم من مدينة جنت البلجيكية، وصل أكثر من 100 دراج إلى مدينة لاهاي الهولندية، أمس، في مبادرة تهدف إلى التنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولرفع مستوى الوعي بهذه القضية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمبادرة التي تحمل اسم "Cycling4Justice"، توجه أكثر من 100 دراج من 28 دولة إلى لاهاي، حيث تقع محكمة العدل الدولية، من أجل جمع التبرعات لصالح مؤسسة خيرية تقدم الرعاية النفسية لأطفال غزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وانطلق الدراجون من مدينة خنت يوم 21 أغسطس الجاري، وتوقفوا للراحة في بروكسل، التي تضم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ثم واصلوا طريقهم نحو لاهاي.

ورفع الدراجون الذين قطعوا مسافة 300 كيلومتر تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة، الأعلام الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ووفقا لموقع المبادرة جمع الدراجون أكثر من 646 ألف جنيه إسترليني من التبرعات حتى ظهر أمس.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على قطاع غزة، خلّفت نحو 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.