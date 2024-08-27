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الفلبين تدعو لاتخاذ إجراء دولي أكثر قوة ضد الصين

مانيلا - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 11:49 ص

دعا وزير الدفاع الفلبيني جيلبيرتو تيودورو اليوم الثلاثاء لاتخاذ إجراء دولي أقوى ضد الصين في ظل أعمالها العدائية في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وقال الوزير في مؤتمر تنظمه القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي-الهادي " الصين تعد أكبر قوة معرقلة للسلام الدولي في منطقة رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) ".

وأضاف "الحل الجذري هو عمل جماعي متعدد الأطراف أقوى ضد الصين".

وقال تيودورو إن صدور قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الصين ويأمرها بالتوقف" سوف يكون خطوة قوية يتخذها المجتمع الدولي، ولكنه اعترف بأنه يصعب تحقيق ذلك.

وقال " العالم لم يبلغ حد الكمال".

وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من اصطدام سفينتين خفر سواحل صينيتين بسفينة فلبينية وإطلاقهما مدافع المياه عليها ، عندما كانت تقوم بتوصيل الوقود والطعام والامدادات الطبية لصيادين يعملون بين منطقة هاف مون وسابينا أمس الأول الأحد.

ويشار إلى أن الصين، التي تزعم أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها تقريبا، عززت من أعمالها العدائية في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة. وقد تجاهلت حكما أصدرته محكمة التحكيم الدولية خلال عام 2016 يفيد بأنه لا يوجد أساس قانوني أو تاريخي لمزاعمها التوسعية

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