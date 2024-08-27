رئيس الوزراء الصيني يحث على تطوير عالي الجودة لخدمات رعاية المسنين

أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، في جلسة دراسية عقدها مجلس الدولة الصيني أمس الاثنين، أهمية الاستجابة بنشاط لقضية شيخوخة السكان وتعزيز التطوير عالي الجودة لخدمات رعاية المسنين.

وقال لي إنه من الضروري إيلاء أهمية كبيرة للتحديات التي تحدثها الشيخوخة، ومن المهم أيضا إدراك فرص التنمية الجديدة التي تقدمها الشيخوخة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأكد لي الحاجة إلى تطوير خدمات رعاية المسنين في المنازل والمجتمعات المحلية، وتحسين شبكة خدمات رعاية المسنين في المناطق الريفية، ودعم الحكومات المحلية في توفير المساعدة المتبادلة لرعاية المسنين على أساس الظروف المحلية الفعلية.

ودعا لي، إلى بذل الجهود لتعزيز تكامل الرعاية الطبية والصحية مع رعاية المسنين، وزيادة المعروض من أسرة دور رعاية المسنين، وتطوير خدمات الرعاية طويلة الأمد.

وأضاف لي أن الحكومة ستعزز الأمن المالي لدعم كبار السن، وتحسين نظام الإدارة الوطني الموحد لصناديق التأمين الأساسية للشيخوخة، وتطوير نظام تأمين متعدد المستويات والركائز للشيخوخة.

وطالب ببذل جهود نشطة للاستفادة من الموارد البشرية للمسنين وخلق فرص عمل متنوعة تتناسب مع هذه الفئة من السكان.

يشار إلى أن الصين، كشأن العديد من غيرها من الدول، تشهد تحولا ديموغرافيا. وبحلول نهاية عام 2023، بلغ عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر 297 مليونا، من بينهم 217 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 أو أكثر، وهو ما يمثل 4ر15 % من إجمالي عدد السكان.