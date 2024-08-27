رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يزور تعز في أول زيارة منذ توليه منصبه

وصل رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليو الثلاثاء، إلى محافظة تعز في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وقال مصدر محلي مسئول في تصريح اليوم، إن العليمي وصل إلى مدينة التربة برفقة عضوي المجلس الرئاسي عبدالله العليمي وعثمان مجلي، إلى جانب مسئولين حكوميين وقادة عسكريين من قوات التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده السعودية.

ولاقت زيارة العليمي ترحيبا واستقبالا شعبيا كبيرا.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس يمني إلى المدنية منذ أكثر من 15 عاما.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه محافظة تعز، ظروفا أمنية وإنسانية صعبة جراء الحرب التي تشهدها البلاد، والحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين منذ عام 2015.