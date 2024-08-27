محافظ المنيا يعقد ورشة عمل متخصصة مع المستثمرين

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ورشة عمل متخصصة مع عدد من المستثمرين، وذلك عقب نجاح "مؤتمر الاستثمار الأول" الذي أطلق من خلاله مبادرة "دعم الصناعة في المنيا لزيادة الإنتاج"، والذي أشار فيه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين المحافظة والمستثمرين، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وخلال الورشة، أكد المحافظ أهمية تنظيم ورش عمل متخصصة ومتنوعة تتناول مجالات الاستثمار المختلفة، مثل الاستثمار "العقاري - السياحي – الخدمي - الزراعي - الصناعي"، مشيراً إلى أن هذه الورش تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في المحافظة، وتقديم الدعم اللازم لتطوير الاقتصاد المحلي، لخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية والنمو في المنيا، مضيفاً أن المحافظة تسعى لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتقديم أوجه الدعم وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مما يعكس الالتزام الجاد بتحقيق التنمية المستدامة لإبراز جهود المحافظة ودمج مؤشرات الاستدامة ضمن استراتيجيتها وأنشطتها ومتابعة المبادرات التي تطلقها هيئة الاستثمار.

وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات الهادفة لتفعيل الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع المحافظة لتعزيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في جهود التنمية الشاملة.