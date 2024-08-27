الخارجية الفلسطينية تحذر من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية بعد تخصيص الاحتلال أموالا لدعم اقتحامات الأقصى

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، وإغراقها في دوامة من الفوضى بعد تخصيص حكومة الاحتلال الإسرائيلية أموالا لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، ودليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، مشيرة إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة، وفرض التقسيم الزماني تماما كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وكان ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال، قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص أموال لدعم اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى، وتعزيز "الرواية التوراتية" المزعومة حول المسجد حسب ادعائه.