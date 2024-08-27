ألقت الشرطة البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية طعن سيدة - 32 عاما، في كرنفال نوتينج هيل، حيث صُنفت حالتها على أنها حرجة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن السيدة التي تعرضت للطعن خلال حضورها الكرنفال أمس الأول الأحد مع طفلها الصغير، تعرضت للهجوم على طريق جولبورن بعد فترة قصيرة من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وقدمت الشرطة الرعاية الطبية العاجلة لها لحين وصول المسعفين .

وتم نقلها للمستشفى، حيث مازالت حالتها حرجة.

وقالت شرطة العاصمة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها أصبحت" محاصرة وسط اشتباك بين مجموعتين من الرجال" ولكن لم يتضح ما إذا كانت تعرفهم.

وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شاب - 20 عاما، لاتهامه بمحاولة القتل وإثارة الاضطرابات العنيفة، في حين تم إلقاء القبض على الشخصين الآخرين - 24 عاما، و22 عاما للاشتباه في إثارتهما للاضطرابات العنيفة.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قد أفادت بأن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في اليوم الختامي لكرنفال نوتينج هيل أمس الاثنين، كما وقعت حادثة أخرى تتعلق بمادة كاوية.

وفي يوم الاثنين، قامت الشرطة باعتقال ما لا يقل عن 230 شخصا، من بينهم 49 شخصا بتهمة حيازة سلاح هجومي.