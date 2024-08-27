متحدث الحكومة: حوافز جديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم مجموعة من الحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن الحكومة تقدم أيضًا اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا، إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.

كما أشار إلى عدة حوافز أخرى مثل خفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14%.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى تناول الاجتماع الدوري لمتابعة الأسعار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقترح «سوق اليوم الواحد» الذي اقترحه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أن المقترح يهدف إلى توفير «سوق اليوم الواحد لصغار المنتجين لمدة يوم واحد في الأسبوع»؛ من أجل عرض منتجاتهم بجودة وسعر مناسب، موضحا أن المقترح من شأنه أن يعزز من زيادة سلاسل التوريد، ومن ثم خفض تكلفة السلعة التي تباع للمستهلك النهائي.