حماس: قرار الاحتلال تنظيم جولات للمسجد الأقصى تصعيد خطير

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي تمويل "جولات صهيونية للمسجد الأقصى تصعيد خطير ولعب بالنار يقود المنطقة لحرب دينية".

ودعت حماس "جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى الاحتشاد والتظاهر ضد جرائم الاحتلال"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نيته إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، استنادا على ما وصفها بـ"المساواة بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات داخل المسجد".

وجاءت تصريحات بن غفير بعد نحو أسبوعين من اقتحامه المسجد الأقصى برفقة مئات من المستوطنين الذين قاموا بأداء بعض الصلوات التلمودية بداخل حرم المسجد الأقصى.