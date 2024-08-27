أردوغان يبحث مع رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش العلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما جرى خلال الاتصال بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، استعراض قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وكان رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين، قد أعلن في السادس من الشهر الجاري، حل البرلمان بعد يوم واحد من استقالة الشيخة حسينة رئيسة الوزراء، ومغادرتها للبلاد على خلفية احتجاجات مناهضة لحكومتها، وفي الثامن من الشهر نفسه أدى محمد يونس اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة جديدة في البلاد.