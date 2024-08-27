وزيرة الداخلية الألمانية تضغط على الولايات لتنفيذ قرارات الترحيل

ترى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن الولايات ملزمة بتطبيق حاسم لقرارات ترحيل الملزمين بمغادرة البلاد.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "من الناحية القانونية، قمنا بالفعل بإنشاء أسس جديدة شاملة لزيادة الترحيل، حتى لا يتمكن الملزمون بمغادرة البلاد من تجنب الترحيل، الأمر الحاسم للنجاح هو أن يتم تنفيذ الصلاحيات واللوائح الجديدة أيضا محليا في الولايات"، مؤكدة أن الولايات تحظى في ذلك "بكل الدعم من الحكومة الاتحادية".

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي وقع في زولينجن، والذي يُشتبه أن مرتكبه لاجئ سوري (26 عاما)، قد أثار الجدل من جديد حول سياسة الهجرة والترحيل. وكان من المفترض في الواقع ترحيل مرتكب الجريمة المشتبه به إلى بلغاريا العام الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

وفي مطلع هذا العام، قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) تشديد القانون لتسهيل عمليات الترحيل. وتم تمديد المدة القانونية القصوى للاحتجاز بغرض الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوما. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمسئولي الترحيل عند توجههم إلى أماكن الإقامة المشتركة للاجئين بدخول غرف أخرى غير غرفة الشخص الذي من المقرر ترحيله.

وقالت فيزر: "قمنا قانونا عبر ذلك بإنفاذ ترحيل المجرمين والخطيرين أمنيا من الأوساط الإسلاموية"، موضحة أن السلطات الآن لديها العديد من الأدوات للحيلولة دون اختباء الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد قبل ترحيلهم، وقالت: "القانون يُظهر فعاليته: فقد زاد عدد عمليات الترحيل بالفعل بنحو 20% مقارنة بالعام السابق".

ووفقا لوزارة الداخلية، تم ترحيل 11 ألفا و102 شخص في الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، بزيادة قدرها نحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي تم خلالها ترحيل 9 آلاف و185 شخصا.