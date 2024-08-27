إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني

أنهى مكتب التنسيق أعمال تنسيق المرحلة الثانية، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 273,098 طالباً من الشعبة العلمية و65,784 طالباً من الشعبة الأدبية، بإجمالي 338,882 طالباً.

ولم يتقدم 12,990 طالباً من الشعبة العلمية و1,185 طالباً من الشعبة الأدبية، ليكون إجمالي الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني 14,175 طالباً.



وتم ترشيح 224,317 طالباً من الشعبة العلمية في كليات، و60,476 طالباً من الشعبة الأدبية في كليات، و44,190 طالباً من الشعبة العلمية في معاهد، و4,745 طالباً من الشعبة الأدبية في معاهد، ليصبح إجمالي المرشحين 333,728 طالباً.

استنفد 5,154 طالباً وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

وسيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

والتزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب، وضمن القواعد والشروط المعمول بها.

وبإعلان نتيجة هذه المرحلة، يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع 453,311 طالباً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل. ويمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وسيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

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