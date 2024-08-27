هندسة طنطا تستعد لإطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة صنايعية مصر

عقد الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اجتماعا اليوم بكلية الهندسة، في حضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدوني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك لمتابعة استعدادات الكلية لتنفيذ مبادرة "صنايعية مصر".

وأكد الدكتور محمد حسين خلال الاجتماع، أهمية وضع خطة تنفيذية للمبادرة داخل جامعة طنطا، من خلال محاور تتطابق مع أهدافها والفئات المجتمعية المستهدفة، وذلك انطلاقا من مسئولياتها المجتمعية في دعم وتأهيل الشباب بمختلف فئاتهم للحصول على وظائف مناسبة، مشيرا إلى أن كلية الهندسة تمتلك موارد مادية وبشرية تؤهلها لتقديم خدمات متميزة وداعمة لتأهيل المستهدفين لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية، مشددا على أن الخطة التنفيذية يجب أن تحتوي على جوانب نظرية وعملية وتطبيقية لتحقيق التكامل المعرفي والمهاري.

وأضاف الدكتور أحمد نصر أنه تم تكوين فرق عمل تشمل أكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الفنيين المتخصصين في الأعمال الحرفية الهندسية مثل، التبريد والتكييف، وأعمال النجارة، وأعمال التشطيبات المعمارية والإنشائية، موضحا أن الكلية ستوفر الأماكن والخامات اللازمة لتنفيذ خططها التدريبية.



