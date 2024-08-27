هيئة قصور الثقافة تطلق المرحلة الثانية لورشة اعتماد المخرجين الجدد

أطلقت هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، أولى فعاليات المرحلة الثانية من ورشة اعتماد المخرجين الجدد "دفعة الدكتور علاء عبد العزيز"، والمقرر إقامتها حتى 3 سبتمبر المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

شهد اليوم الأول لقاء تعريفيا أوضح خلاله المخرج حسن الوزير كيفية طرح النص المسرحي برؤية جديدة ومبدعة، تمهيدا للتدريبات المكثفة التي ستشهدها الورشة خلال الفترة المقبلة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمسرحيين من أجيال مختلفة.

كما تطرق اللقاء للحديث حول نص "هاملت" لويليام شكسبير، وكيفية تناوله حسب رؤية كل مشترك.

الورشة تقدمها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالمجان، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتتضمن 20 محاضرة تقدم بنظام "الماستر كلاس"، بجانب تدريبات مكثفة لـ15 مخرجا شابا، تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الأخيرة، ويحاضر ويدير الورش الكاتب سامح عثمان مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح.

ومن المقرر أن تعتمد اللجنة المختصة عقب الانتهاء من الورشة، أصحاب الأعمال المسرحية المميزة، ومن لديهم القدرة على قيادة فريق مسرحي، دون التقيد بتحديد عدد معين خلال التصفيات، مع تقديم الأعمال التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في ملتقى خاص، لتصبح الورشة دائمة فيما بعد، وتقام فعالياتها كل عام للمخرجين الشباب المصعّدين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، لإعداد كوادر قادرة على الإبداع في مجال العمل المسرحي.