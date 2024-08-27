تشهد منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد بالمنطقة الجنوبية الغربية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، سحب كثيفة تنذر بسقوط أمطار غزيرة.

يذكر أن شرق العوينات شهدت أمس سقوط أمطار غزيرة وسط عدم استقرار في حالة الطقس.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمنطقة شرق العوينات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية تحسبا للتقلبات الجوية، وسط انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي طوارئ جراء سقوط الأمطار.

وأشار الزملوط، إلى التعامل مع أي طوارئ أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين بتوخي الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال، خاصة بطريق "موط - شرق العوينات"، قدر المستطاع لحين استقرار أحوال الطقس.

من جانبه أعلن سامي القاضي رئيس قرية العين بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، أن المنطقة تشهد سحب كثيفة وسط استمرار رفع حالة الطوارئ بالمنطقة تحسبا لسقوط أمطار، مؤكدا أن الطقس يتحول بشكل مفاجئ إلى رياح وأمطار ولابد من الاستعداد المستمر للسيطرة في حال وقوع أي كارثة أو أزمة.

ولفت القاضي لـ"الشروق"، إلى أن منطقة شرق العوينات كانت قد شهدت سقوط أمطار غزيرة في أول أغسطس الجاري، وتجددت أمس وسط تقلبات مستمرة في الطقس.