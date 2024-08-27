وزير خارجية الجزائر يعزي أسرة الدبلوماسية المصرية في وفاة الدكتور نبيل العربي

بعث وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، برقيتي تعازي إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إثر وفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أعرب عطاف، في برقيتيه عن خالص عبارات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وجميع أسرة الدبلوماسية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية، داعيا من الله العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه.

كما أشاد عطاف، بالمسار الحافل للفقيد الذي يعد قامة من قامات الدبلوماسية المصرية، وأحد أعمدة العمل العربي المشترك الذين سيسجل لهم التاريخ تفانيهم وإخلاصهم في الدفاع عن قضايا وأولويات المنطقة العربية وهي تجتاز واحدة من أصعب مراحلها التاريخية.

وصباح اليوم، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية أمس، بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.