 خفر السواحل الياباني يعتزم بناء أكبر سفينة دورية لديه على الإطلاق - بوابة الشروق
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خفر السواحل الياباني يعتزم بناء أكبر سفينة دورية لديه على الإطلاق

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 11:28 ص

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن خفر السواحل الياباني يعتزم بناء أكبر سفينة دورية لديه على الإطلاق في محاولة لتعزيز قدرته على الاستجابة للكوارث وغيرها من حالات الطوارئ.

وذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية أن طول السفينة الجديدة يبلغ نحو 200 متر، وتزن نحو 30 ألف طن، فيما يبلغ طول أكبر سفينة دورية تابعة لخفر السواحل حاليا 150 مترا وتزن 6500 طن.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل السفينة الجديدة في السنة المالية 2029، وسيتم استخدامها لنقل سلع الإغاثة في حالات الكوارث وإجلاء السكان خلال حالات الطوارئ بما في ذلك نزاع محتمل بشأن تايوان.

وتقدر التكلفة الإجمالية لبناء السفينة بنحو 68 مليار ين.

ومن بين المبلغ الإجمالي، سيسعى خفر السواحل للحصول على تمويل بقيمة 43ر3 مليار ين في العام المالي 2025، الذي يبدأ في أبريل المقبل.

وتتمتع السفينة الجديدة بمساحة تكفي لنقل أكثر من ألف شخص خلال حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مساحة لركن المركبات الكبيرة، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات، كما ستكون قادرة على حمل ثلاث مروحيات.

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