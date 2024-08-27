المرشد الإيراني يبلغ الحكومة بإمكانية استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن

استقبل المرشد الإيراني علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأعضاء الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، أن اللقاء يعد الأول بين الخامنئي والحكومة الجديدة، بعد أن منحت الثقة من قبل مجلس الشورى الإيراني.

وأشاد المرشد الإيراني، بجهود رئيس الجمهورية، وتعاون مجلس الشورى لتشكيل هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن، ومنح الثقة كاملة لكل أعضائها المقترحين.

وقال إن «الوزراء تقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة وجمة، ومن واجب الجميع التعاون معهم ومساعدتهم من أجل إنجاح عمل الحكومة والبلاد».

وأبلغ الحكومة بإمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، قائلًا: «لا عوائق للتعامل مع أمريكا لكن بحذر».

ولفت إلى أن «إيران معروفة اليوم، بالعلم والتقدم العسكري والقوة الإقليمية والعمق الاستراتيجي في العالم»، معقبًا: «هذه فرصة لنا. القدرة على التأثير على دول العالم والمنطقة، هذا ليس بالأمر الهين، بل هو أمر مهم للغاية».