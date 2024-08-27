أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 610 آلاف و100 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 610 آلاف و100 جندي، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8563 دبابة، منها 12 دبابة أمس الاثنين، و16667 مركبة قتالية مدرعة و17495 نظام مدفعية و1173 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و937 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، 14254 طائرة مسيرة، و2547 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23613 من المركبات وخزانات الوقود، و2944 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.