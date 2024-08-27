كييف تعلن احتجاز قرابة 600 أسير روسي منذ بدء توغلها في كورسك

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، احتجاز قرابة 600 أسير منذ بدء توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن الجنرال سيرسكي قوله خلال مؤتمر صحفي في كييف أن أوكرانيا عززت بشكل ملموس أعداد الأسرى المحتجزين لديها من أجل إجراء عملية تبادل.

وأضاف أنه بعد ثلاثة أسابيع، تسيطر القوات الأوكرانية على 100 قرية ونحو 1300 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

ويعتقد المراقبون العسكريون أن المساحة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية ليست بهذا الحجم، وأضافوا أن الجنود الأوكرانيين لن يستطيعوا أيضا السيطرة على خطوطهم الخلفية في جميع المناطق إذا استمروا في التقدم بمثل هذه السرعة.

وقال سيرسكي إن روسيا أرسلت نحو 30 ألف جندي للدفاع عن منطقة كورسك أمام تقدم القوات الأوكرانية، وسوف ترسل المزيد أيضا.

وأوضح أن خطة أوكرانيا تنجح في هذا الشأن حيث أصبح يتعين على روسيا إعادة نشر قواتها في كورسك.

غير أن جميع التقارير تشير إلى عدم تراجع وتيرة الهجمات الروسية، لاسيما في إقليم دونيتسك حيث يتعرض الجيش الأوكراني هناك لضغوط هائلة.