 مقتل 5 مدنيين على الأقل في هجوم روسي على منشآت الطاقة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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مقتل 5 مدنيين على الأقل في هجوم روسي على منشآت الطاقة في أوكرانيا

كييف - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 5:45 م

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم صاروخي روسي على مناطق متفرقة من منطقة زابوروجيا وسط جنوبي أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي شن هجمات جوية قوية، لليلة الثانية على التوالي، على نظام الطاقة في البلاد باستخدام أسلحة متنوعة، مؤكدة مقتل خمسة أشخاص على الأقل، اثنان منهم بهجوم صاروخي على فندق في منطقة كريفي ريه، واثنان آخران في هجمات بطائرات درون في منطقة زابوريجيا.

وأوضحت أن الجيش الروسي استخدم مجددا، في هجومه، قاذفات قنابل بعيدة المدى، وصواريخ كروز، موجها اهتمامه لاستهداف منشآت الطاقة، دون أن يشير إلى الوضع في المحطة النووية لإنتاج الطاقة في زابوروجيا.

وكانت روسيا شنت، أمس الإثنين، هجوما على أوكرانيا، شمل 127 صاروخا وصواريخ كروز، وأكثر من 100 طائرة درون.

 

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