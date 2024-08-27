الجمارك الروسية تصادر 13 كيلوجراما من الذهب الخالص بحوزة ألماني

أعلنت الجمارك الروسية، أنها ضبطت ألماني بحوزته حوالي 13 كيلوجراما من الذهب الخالص على الحدود بعد دخوله إلى البلاد قادما من إستونيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الجمارك في موسكو إنها ضبطت بحوزة الرجل (58 عاما) 21 سبيكة ذهبية بأحجام مختلفة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 90 مليون روبل (أكثر من 900 ألف يورو).

وبحسب البيانات، كان الرجل نقل سبائك الذهب على متن عربة كارافان خلال عبور من الحدود الإستونية إلى منطقة بسكوف الروسية. وكانت سبائك الذهب تحمل ختم شركة غربية.

ووفقا للسلطات الروسية، فإن الرجل لم يعلن عن الأشياء الثمينة التي بحوزته. ويواجه الرجل الآن إجراءات جنائية بتهمة تهريب سلع ذات أهمية استراتيجية. وقال بيان الجمارك إنه تم وضعه في البداية تحت الإقامة الجبرية. وفي حالة إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون روبل (حوالي 10 آلاف يورو).

ووفقا لبيان الجمارك، قام موظفون روس، من بينهم موظفون من جهاز المخابرات الداخلية "إف إس بي" وهو المسؤول عن حماية الحدود، بتفتيش عربة الرجل، وعثروا على سبائك ذهب مستطيلة في خزانة. وبحسب البيانات، عثروا لاحقا على سبائك ذهبية أصغر حجما أثناء تفتيش متعلقات خاصة بالرجل.

ولم يتضح من أين حصل الرجل على الذهب. وفي أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، يحاول العديد من الأجانب في روسيا عادة إخراج ممتلكاتهم الثمينة من البلاد إلى مكان آمن. ولم يتضح بعد سبب رغبة الرجل في إدخال ذهب بهذه الكمية إلى روسيا. وتفرض روسيا حدا أقصى قدره 10 آلاف يورو للواردات المعفاة من الرسوم الجمركية. وكما هو الحال مع العديد من المواد الخام، يفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على صادرات الذهب من روسيا.