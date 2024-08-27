وزير الدفاع الأوكراني يطلع الناتو على احتياجات كييف من الدفاع الجوي

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يلتقي حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر رابط فيديو مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف لمناقشة احتياجات البلاد من الدفاع الجوي في رد فعل على علميات القصف الروسية الشديدة مؤخرا.

وقالت فرح دخل الله، المتحدثة باسم الحلف في بيان إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج دعا إلى اجتماع غدا الأربعاء بناء على طلب أوكرانيا.

وقالت دخل الله إن الاجتماع الذي يعقده سفراء دول الحلفاء لدى الناتو، يأتي بعد هجمات روسية ضد المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأضافت أن عميروف سيطلع ممثلي الحلفاء على "الوضع في ميدان المعركة وأولويات احتياجات القدرة" ذات الأولوية ، مضيفة أن الناتو "ملتزم بتعزيز دفاعات أوكرانيا".

كان الناتو وافق خلال قمته في واشنطن التي عقدت في شهر يوليو، على خطة لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا لأول مرة تحت مظلة بعثة رسمية تسمى (مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا) /نساتو/.