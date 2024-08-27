مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية توجه بتوفير كل المستلزمات الطبية في مستشفى شبين القناطر المركزي

تشكلت لجنة برئاسة الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، ود. سامح عبد اللطيف مدير إدارة المستشفيات؛ للمرور على مستشفي شبين القناطر المركزي، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، وبناء على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وضمت اللجنة أعضاء من كل الإدارات الفنية المعنية والتابعة لإدارة الطب العلاجي، وذلك بحضور محمود عبد الشافي مدير المستشفى، حيث قام فريق بالمرور والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنتفعين، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وتابعت مدير عام الطب العلاجي بالمحافظة، خلال جولة اليوم الثلاثاء، قسم النسا والتوليد؛ للتأكيد على تقليل نسبة الولادات القيصرية غير المبررة، والتشجيع على الولادة الطبيعية لما تحمله من فوائد للأم والمولود.

كما قامت اللجنة بالمرور علة قسم الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد أيضا من صيانة كل الأجهزة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لحالات العمليات الجراحية.

كما تمت متابعة تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين، وصرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة، والتأكد من تواجد الطاقم الطبي والتزام جميع الأطباء بالتواجد بالعيادات الخارجية، بجانب التأكد من انتظام سير العمل بكل أقسام المستشفى، ومنها "بنك الدم، والرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، والعيادات المسائيه للأخصائيين، وخدمات تنظيم الأسرة".