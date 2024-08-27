المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء لكني لا أعرف العديد منهم

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، استشاره في أعضاء الحكومة الجديدة، لكنه لم يبدِ رأيه في العديد منهم لأنه «لا يعرفهم».

وبحسب وكالة «تسنيم» للأنباء جاء ذلك خلال اللقاء الأول لخامنئي مع الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد حصولها على ثقة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

وقالت الوكالة إن «المرشد الإيراني لفت خلال اللقاء إلى أن الرئيس استشاره في اختيار الوزراء، ووافق على بعضهم وأكد على آخرين، لكنه لم يبدِ رأيه في العديد منهم لأنه لا يعرفهم».

وخلال اللقاء، شدد خامنئي على «أهمية الاعتماد على خبراء حكماء غير متأثرين بالنسخ الأجنبية»، كما حثّ الحكومة على «زيارة المدن الإيرانية لتعزيز التواصل مع الشعب».

وأشاد خامنئي بسرعة تشكيل الحكومة وتعاون مجلس الشورى الإسلامي في منح الثقة الكاملة لأعضائها.

وأكد على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزراء بعد نيلهم الثقة، واعتبر هذه المسئوليات «نعمة إلهية يجب أن تُستثمر لخدمة الناس»، كما دعاهم إلى «الاستفادة من الوقت لتحقيق أعمال نافعة للشعب».