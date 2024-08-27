رئيس نقابة الشرطة الألمانية مطالبا بتشديد قانون الأسلحة: لا مكان للسكاكين بالأماكن العامة

أعرب رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكه، عن تأييده لفرض حظر على حمل السكاكين في الأماكن العامة كنتيجة مترتبة على هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال كوبلكه إن من الضروري بشدة تشديد قانون الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بالسكاكين" مشيرا إلى أن فرض حظر على حمل السكاكين من شأنه أن يوضح للناس أن: "السكاكين لا مكان لها في الأماكن العامة."

وأبدى كوبلكه موقفا متحفظا حيال المطالبات بإجراء عمليات تفتيش بدون سبب في الأماكن العامة، مثل مناطق المشاة، لكنه أوضح أن من الممكن تنفيذ هذه الإجراءات في بعض المناطق وأنها حققت نجاحات، ورأى أنه لهذا السبب فإن من المحتمل أن تصدر تصريحات سياسية تفيد بالسماح للشرطة القيام بهذه الإجراءات في كل مكان. وقال إنه لتحقيق ذلك، يجب توافر أغلبيات في البرلمانات المحلية لتعديل قوانين الشرطة. في الوقت نفسه، صرح كوبلكه بأنه في ظل التباين داخل النظام الفيدرالي، فإن هذه الخطوة لن تكون اقتراحا معقولا يمكنه تقديم حل سريع.

وأكد كوبلكه على ضرورة إطلاق حملة رقمية لزيادة عدد رجال الشرطة في الشوارع بدلًا من العمل المكتبي، وأيضًا ضرورة توظيف المزيد من الأفراد. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع السلطات المختصة بشؤون الأجانب لافتا إلى أن الشرطة عادة ما تكون مطلوبة فقط في النهاية عند تنفيذ عمليات الترحيل.

كما دعا كوبلكه إلى زيادة الرقابة على الحدود، وقال إن من الممكن رؤية فعالية ونجاح مثل هذه الإجراءات عندما تم اتخاذها في الماضي. ولكنه أعرب عن شكوكه تجاه نهج ولاية بافاريا في إنشاء قوة شرطة حدودية خاصة بها.

يذكر أنه في مساء يوم الجمعة الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص بسكين خلال احتفال مدينة زولينجن (الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا) بذكرى تأسيسها وأصيب ثمانية أشخاص منهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة.

ويقبع المشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم، وهو سوري يبلغ من العمر 26 عامًا، في الحجز الاحتياطي حاليا. ويباشر الادعاء العام الاتحادي، أعلى هيئة إدعاء في ألمانيا، التحقيق مع هذا الشخص بتهم القتل والاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش؛ الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.