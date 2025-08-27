رئيسة الوزراء الإيطالية: الاتحاد الأوروبي مهدد بفقدان أهميته الجيوسياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، انتقادا لقدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية، قائلة إن التكتل "مهدد بشكل متزايد بفقدان أهميته الجيوسياسية."

وقالت ميلوني، في خطاب ألقته في مدينة ريميني شمال شرقي إيطاليا، إن الاتحاد الأوروبي "غير قادر على الرد بفاعلية على تحديات التنافسية التي تفرضها الصين والولايات المتحدة."

وتطابقت تصريحات ميلوني مع تصريحات سلفها ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي حذر من الضعف الجيوسياسي والاقتصادي لأوروبا.

وخلال خطاب دام 40 دقيقة، قالت ميلوني إنها توقعت منذ فترة طويلة هذا التطور، مؤكدة أن الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي والديمقراطيات تتعرض اليوم للتشكيك من قِبل "أنظمة استبدادية متشككة."

ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى إعادة اكتشاف روحه وأصوله.

وتتولى ميلوني، التي تتزعم حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، قيادة الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا منذ أكتوبر 2022.