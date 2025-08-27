روسيا تحمّل الولايات المتحدة مسئولية فشل مجلس الأمن في اتخاذ خطوات بشأن غزة

** نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي:

- الوضع في غزة مريع ونحن كبشر ودبلوماسيين وأعضاء بمجلس الأمن يجب ألا نتسامح مع ذلك

- روسيا مستعدة للتباحث مع جميع الأطراف المعنية من أجل تغيير الوضع القائم في غزة.

حمّلت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ أي خطوة بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني، متهمةً إيّاها بعرقلة كافة المبادرات التي ترمي إلى إنهاء الحرب هناك.

جاء ذلك على لسان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا.

وانتقد بوليانسكي موقف مجلس الأمن الدولي حيال ما يجري في غزة، مؤكداً أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا حتى الآن من اتخاذ مواقف صارمة بسبب موقف أحد الأعضاء (في إشارة منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية).

وتابع: "الوضع في غزة مريع، هناك أمر غير عادي ونحن كبشر ودبلوماسيين وأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يجب ألا نتسامح مع هذا الوضع".

وأكد نائب المندوب الروسي استعداد بلاده للتباحث مع جميع الأطراف المعنية من أجل تغيير الوضع القائم في غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

وأردف: "للأسف الولايات المتحدة الأمريكية وقفت حتى الآن إلى جانب إسرائيل وأعطت الضوء الأخضر لكافة ممارساتها في غزة وهذا الأمر يجب أن يُدان".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت موسكو ترى أن ممارسات إسرائيل في غزة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، قال بوليانسكي: "ليس من شأن روسيا التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، لأن الإبادة الجماعية مصطلح قانوني، ويجب أن يقر بذلك من يملكون الأدوات القانونية اللازمة. ومع ذلك، فإن ما يحدث أمر غير مقبول بتاتاً ومخزٍ للغاية بالنسبة لنا".

يذكر أن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا رفضت في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 10 أغسطس الجاري قرار إسرائيل توسيع نطاق حربها على غزة، فيما أعلنت واشنطن استمرار دعمها لتل أبيب.



