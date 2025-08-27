• المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن واشنطن أعدت خططاً شاملة لمرحلة ما بعد الحرب بغزة التي تشنها إسرائيل..

يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، اجتماعا موسعا في البيت الأبيض، لبحث "خطة ما بعد الحرب في قطاع غزة الفلسطيني".

جاء ذلك في تصريح لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مساء الثلاثاء.

وأوضح ويتكوف أن بلاده - التي تدعم إسرائيل في حربها على الفلسطينيين - أعدت خططاً شاملة لمرحلة ما بعد الحرب المتواصلة منذ 23 شهرا.

وأضاف: "نعتقد أننا سنحل هذا الأمر بطريقة أو بأخرى وسنصل بالتأكيد إلى نتيجة قبل نهاية العام".

من جانب آخر، يستضيف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن اليوم، ومن المتوقع أن تكون غزة محور محادثاتهما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا.



